İşte Sofiane Feghoulinin Galatasaraydan ayrılık şartı! - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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İşte Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılık şartı!

Galatasaray'ın en çok kazanan ismi konumunda olan Sofiane Feghouli, ayrılık için tek bir şart öne sürdü.
3 Ocak 2019 Perşembe, 08:39:03 Güncelleme: 08:40:12
İşte Sofiane Feghoulinin Galatasaraydan ayrılık şartı!

Galatasaray, Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a satarken, Maicon, Mariano ve Eren Derdiyok'un satışı için görüşmelerini sürdürüyor.

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İşte Sofiane Feghoulinin Galatasaraydan ayrılık şartı!

Takımın 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret ile en çok kazanan ismi durumunda olan Feghouli ise Arap ülkeleri ve Çin'e gitmeyi aklından bile geçirmiyor...

İşte Sofiane Feghoulinin Galatasaraydan ayrılık şartı!

TEK ŞART ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray ile 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli orta saha oyuncusunun, ayrılmak için tek şartı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek.

İşte Sofiane Feghoulinin Galatasaraydan ayrılık şartı!

SEZON SONUNA KADAR GALATASARAY'DA

Ancak yüksek maaşı nedeniyle Avrupa'dan talibi olmayan Feghouli'nin sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlaması kesinleşti.

İşte Sofiane Feghoulinin Galatasaraydan ayrılık şartı!

Teknik heyet son haftalarda form tutan Cezayirli oyuncudan faydalanmak istiyor.

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