Onyekuru’ya çifte kanca - Galeri - Fotomaç
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Onyekuru’ya çifte kanca
Borussia Dortmund ve Valencia'nın yeni sezonda Nijeryalı forveti kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.
3 Ocak 2019 Perşembe, 08:17:14
Güncelleme: 08:17:28
Sezon başında Everton'dan Galatasaray'a kiralanan ve başarılı bir ilk devreyi geride bırakan Henry Onyekuru'nun hayranları artıyor!..
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İspanya'dan Valencia ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un yeni sezonda Nijeryalı yıldızı kadrosunda düşündüğü belirtiliyor.
Sezonun bitmesinin ardından iki kulübün de Everton'la masaya oturup bonservis pazarlığı yapacağı gelen bilgiler arasında.
Onyekuru'nun satın alma opsiyonuna sahip olmayan Galatasaray cephesi ise gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor.