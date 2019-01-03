Onyekuru’ya çifte kanca - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Onyekuru’ya çifte kanca

Borussia Dortmund ve Valencia'nın yeni sezonda Nijeryalı forveti kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.

3 Ocak 2019 Perşembe, 08:17:14 Güncelleme: 08:17:28
Onyekuru’ya çifte kanca

Sezon başında Everton'dan Galatasaray'a kiralanan ve başarılı bir ilk devreyi geride bırakan Henry Onyekuru'nun hayranları artıyor!..

GALERİ DEVAM EDİYOR
Onyekuru’ya çifte kanca

İspanya'dan Valencia ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un yeni sezonda Nijeryalı yıldızı kadrosunda düşündüğü belirtiliyor.

Onyekuru’ya çifte kanca

Sezonun bitmesinin ardından iki kulübün de Everton'la masaya oturup bonservis pazarlığı yapacağı gelen bilgiler arasında.

Onyekuru’ya çifte kanca

Onyekuru'nun satın alma opsiyonuna sahip olmayan Galatasaray cephesi ise gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor.

Onyekuru’ya çifte kanca
Onyekuru’ya çifte kanca
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN