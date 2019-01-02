Levent Tüzemen: "Emre Mor Aslan olmalı"

FEGHOULI KALMALI

Rodrigues, Maicon, Feghouli ve Mariano için teklifler var. Devre arasında bu kadar büyük bir operasyon yapılmalı mı?

Galatasaray eğer şampiyon olmak istiyorsa omurgaya zarar verecek oyuncu satışlarını yapmamalıdır. Rodrigues, Maicon ikilisinin satılmasını doğru buluyorum. Çünkü Rodrigues geçen sezonki performansını mumla arıyor. Yeterince gol pozisyonuna girmediği gibi egoist bir yapı içinde Gomis'e yaptığı asistleri diğer arkadaşlarına sunmuyor. Maicon çok ağır ve geriye dönüşleri zor bir stoper. Ama Feghouli son 5 haftada mükemmel bir performans yakaladı. Feghouli'nin kalitesinden Fatih Terim'in çok üst düzey bir transfer teklifi olmadığı sürece vazgeçeceğini düşünmüyorum. Mariano temposuz ama topu etkili kullanıyor. Linnes'in çabukluğu göz kamaştırıyor ama Mariano'nun futbol aklı ağır basıyor.



