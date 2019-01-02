Galatasarayda dev operasyon! Hedefte 5 isim var...

Galatasaray'da dev operasyon! Hedefte 5 isim var...

Galatasaray, transfer hız verdi. Bir stoper, iki forvet bir de kanat oyuncusu almak isteyen Cimbom'un hedefinde 5 isim var. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

2 Ocak 2019 Çarşamba, 23:23:30 Güncelleme: 07:55:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





