Galatasarayda dev operasyon! Hedefte 5 isim var...

Galatasaray'da dev operasyon! Hedefte 5 isim var...
Galatasaray, transfer hız verdi. Bir stoper, iki forvet bir de kanat oyuncusu almak isteyen Cimbom'un hedefinde 5 isim var. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
2 Ocak 2019 Çarşamba, 23:23:30
Güncelleme: 07:55:21
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Galatasaray, transfer hız verdi. Bir stoper, iki forvet bir de kanat oyuncusu almak isteyen Cimbom'un hedefinde 5 isim var. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
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GABİGOL CİMBOM'A Birçok forvet ile anılan Galatasaray'ın gündeme son olarak İnter'in 22 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa geldi.
İtalyan basını, Miranda ile için İnter ile görüşen sarı kırmızılıların Gabigol için de bilgi aldığını yazdı.
Geçen yıl eski kulübü Santos'ta kiralık forma giyen forvet ve forvet arkasında görev yapan 21 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Brezilya'da devam etmek istediği ve Flamengo ile yakın temas halinde olduğu iletildi.
YILDIZLARINI DEVREYE SOKTU Taffarel ve takımdaki Brezilyalı yıldızlarını devreye sokan Galatasaray, Flamengo seçeneğine rağmen Gabigol'un transferini bitirmek istiyor.