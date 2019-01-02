Galatasarayda dev operasyon! Hedefte 5 isim var... - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray'da dev operasyon! Hedefte 5 isim var...

Galatasaray, transfer hız verdi. Bir stoper, iki forvet bir de kanat oyuncusu almak isteyen Cimbom'un hedefinde 5 isim var. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
2 Ocak 2019 Çarşamba, 23:23:30 Güncelleme: 07:55:21
Galatasarayda dev operasyon! Hedefte 5 isim var...

Galatasaray, transfer hız verdi. Bir stoper, iki forvet bir de kanat oyuncusu almak isteyen Cimbom'un hedefinde 5 isim var. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda dev operasyon! Hedefte 5 isim var...

GABİGOL CİMBOM'A
Birçok forvet ile anılan Galatasaray'ın gündeme son olarak İnter'in 22 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa geldi.

Galatasarayda dev operasyon! Hedefte 5 isim var...

İtalyan basını, Miranda ile için İnter ile görüşen sarı kırmızılıların Gabigol için de bilgi aldığını yazdı.

Galatasarayda dev operasyon! Hedefte 5 isim var...

Geçen yıl eski kulübü Santos'ta kiralık forma giyen forvet ve forvet arkasında görev yapan 21 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Brezilya'da devam etmek istediği ve Flamengo ile yakın temas halinde olduğu iletildi.

Galatasarayda dev operasyon! Hedefte 5 isim var...

YILDIZLARINI DEVREYE SOKTU
Taffarel ve takımdaki Brezilyalı yıldızlarını devreye sokan Galatasaray, Flamengo seçeneğine rağmen Gabigol'un transferini bitirmek istiyor.

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