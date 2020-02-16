Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Seri'nin pozisyonu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Seri'nin pozisyonu...

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Şubat 2020 Pazar 22:19 Güncelleme: 16.02.2020 22:50
Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Seri'nin eline çarpan top penaltı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, karşı karşıya geldi.

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Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Seri'nin eline çarpan top penaltı

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanırken, galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Seri'nin eline çarpan top penaltı

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Seri'nin eline çarpan top penaltı

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Ligin ilk yarısında Galatasaray ile Sivasspor arasında 10 puan fark vardı. Şu anda ligin ikinci yarısının başları ve bu fikstürü çok iyi kullandı."

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Seri'nin eline çarpan top penaltı

"Şimdi lider ile arada 2 puan fark var. Ancak tabi Trabzonspor'un 1 maçı eksik bulunuyor. Beklediğimden diri bir Malatyaspor vardı. Galatasaray şampiyonluk yarışında ben de varım dedi."

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