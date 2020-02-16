Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Seri'nin pozisyonu...

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
16 Şubat 2020 Pazar 22:19
Güncelleme: 16.02.2020 22:50
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk TelekomStadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanırken, galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Ligin ilk yarısında Galatasaray ile Sivasspor arasında 10 puan fark vardı. Şu anda ligin ikinci yarısının başları ve bu fikstürü çok iyi kullandı."
"Şimdi lider ile arada 2 puan fark var. Ancak tabi Trabzonspor'un 1 maçı eksik bulunuyor. Beklediğimden diri bir Malatyaspor vardı. Galatasaray şampiyonluk yarışında ben de varım dedi."