Rıdvan Dilmen "Fırat Aydınus oyundan atamayınca..."

"VALBUENA YÜZDE 1 MİLYON OYNAR"

Fark atmak için değil, skor almak için maça başladı Aykut Kocaman. Ben olsaydım, maçın tamamında risk alırdım. 50 dakika 0-0 giden bir müsabaka oldu.Volkan'ın kaleden çıktığı pozisyonda Volkan'a kart çıkması gerek diye düşünüyordum ama 6. kez izledim ve pozisyonda topa dokunanın Volkan olduğunu gördüm. Aykut Kocaman 'Ya herro ya merro' dedi. Demek zorundaydı da. Valbuena, Karabükspor maçında yüzde 1 milyon oynar.