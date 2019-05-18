Ribery Galatasaray'da! Fransızlar transferi böyle duyurdu... - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Ribery Galatasaray'da! Fransızlar transferi böyle duyurdu...

Bayern Münih'teki kariyerinin sonlanacağı açıklanan Franck Ribery'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merakla bekleniyordu. Türkiye Kupası'nın ardından sonra pazar günü Süper Lig şampiyonluğunu da kazanmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'de son dakika gelişmesi...

18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:13 Güncelleme: 18.05.2019 16:17
Ribery Galatasaray'da! Fransızlar transferi böyle duyurdu...

Geçtiğimiz günlerde Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Ribery'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

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Ribery Galatasaray'da! Fransızlar transferi böyle duyurdu...

Kararın ardından açıklamada bulunan Ribery ise şunları söyledi: "Bavyera'ya katıldığımda bir rüya gerçekleşti. Veda kolay olmayacak, ama biz birlikte asla unutulmayacak başarılar elde ettik. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum ama şu an yüzde yüz durumda değilim." demişti.

Ribery Galatasaray'da! Fransızlar transferi böyle duyurdu...

Bu gelişmelerin ardından Fransa'dan flaş bir haber geldi... İşte detaylar...

Ribery Galatasaray'da! Fransızlar transferi böyle duyurdu...

Liglerin bitme arefesinde transfer sezonu da yaklaşıyor. France Football'un haberine göre; 36 yaşındaki futbolcunun önünde 5 seçenek var...

Ribery Galatasaray'da! Fransızlar transferi böyle duyurdu...

MARSİLYA
Ribery ile şampiyonluk parolasıyla sezona girmek Marsilya'nın hayali. Payet ve Mandanda'nın ardından Marsilya'nın eski oyuncusuna yönelebileceği konuşuluyor.

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