Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Bonservis bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri...

Yılı, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından şampiyonluk kupasını da alarak bitirmek isteyen ve yeni sezonda yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'da gözler diğer yandan da transferde... Takım içi birçok isimle yollarını ayıracak Aslan'da takviye çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, yılın iklk bombasını patlattı ve scout ekibinin bir süredir izlediği, teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği futbolcuyu kadrosuna kattı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 11:29 Güncelleme: 18.05.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





