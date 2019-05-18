Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Bonservis bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri... - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Bonservis bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Bonservis bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri...

Yılı, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından şampiyonluk kupasını da alarak bitirmek isteyen ve yeni sezonda yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'da gözler diğer yandan da transferde... Takım içi birçok isimle yollarını ayıracak Aslan'da takviye çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, yılın iklk bombasını patlattı ve scout ekibinin bir süredir izlediği, teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği futbolcuyu kadrosuna kattı.
18 Mayıs 2019 Cumartesi 11:29 Güncelleme: 18.05.2019 11:33
Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Bonservis bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'da sıcak saatler... Aslan yeni sezon kapsamında transferini bitirmeye çalıştığı isimle anlaşma sağladı ve ilk transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Bonservis bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri...

Türkiye Kupası'nı kazanan ve pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılması takdirde 22. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Bonservis bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri...

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim hedef büyüttü.

Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Bonservis bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri...

Şampiyonluğa ulaşılması halinde kasasını dolduracak olan sarı-kırmızılılar ekonomik yönden büyük bir rahatlama yaşayacak.

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Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Bonservis bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri...

Transferde eli oldukça rahatlayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki sezon Fatih Terim önderliğinde Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuracak.

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