Feghouli: "Sabırsızlanıyorum"
Medipol Başakşehir'le oynayacakları kritik mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Türkiye Kupası'nı aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Feghouli, Başakşehir maçıyla ilgili olarak ise "Çok sabırsızım. O maça final maçı oynayacakmışız hibi hazırlanıyoruz. Ama biz taraftarımız önünde oynayacağımız için onlar baskı altında olacak. Umarım biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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