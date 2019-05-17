Feghouli: "Sabırsızlanıyorum"
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Feghouli: "Sabırsızlanıyorum"

Feghouli: "Sabırsızlanıyorum"

Medipol Başakşehir'le oynayacakları kritik mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Türkiye Kupası'nı aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Feghouli, Başakşehir maçıyla ilgili olarak ise "Çok sabırsızım. O maça final maçı oynayacakmışız hibi hazırlanıyoruz. Ama biz taraftarımız önünde oynayacağımız için onlar baskı altında olacak. Umarım biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
17 Mayıs 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN