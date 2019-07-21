HaberlerGaleriResmi Deniz Türüç açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Resmi Deniz Türüç açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Deniz Türüç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman oyuncunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Karaman'ın açıklamalarından satır başları...
21 Temmuz 2019 Pazar 23:14
Güncelleme: 21.07.2019 23:14
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor, İspanya La Liga ekiplerinden Eibar ile karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Jenbach şehrinde İspanya'nın Eibar takımına 5-2 yenildikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, "İlk hazırlık maçımızı oynadık. Skor açısından memnun değiliz." dedi.
Oyunun ilk yarısının daha dengeli geçtiğini aktaran Karaman, "İlk yarıda kafamızda düşündüğümüz takım daha kontrollü ve daha iyiydi. Oyuncu değişikliklerinden sonra denge de kayboluyor. Yeni gelen futbolcular var.
Özellikle defansta bariz hatalar yapıp goller yedik. Hücum bölgesinde eksik pozisyon oyuncuları var.
Bizim için iyi bir test maçı oldu. Rakibimiz de İspanya'nın önemli takımlarından biri. En azından kendimizin hazırlık döneminde nerede olduğumuzu gördük.