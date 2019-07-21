Her yol Cimbom'a çıkıyor! Galatasaray'a Falcao müjdesi

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Senagalli santrfor Mbaye Diagne'nin satışı için Al Nasr kulübü ile anlaştıktan sonra rotayı tamamen santrfor transferine çevirmişti. Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun transferini Galatasaraylı taraftarlar da heyecanla bekliyor. Radamel Falcao'nun transferi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri taraftarları da heyecanlandıracak cinsten... İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika haberleri...

21 Temmuz 2019 Pazar 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





