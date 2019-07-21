Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Galatasaray'da Ndiaye ve Fernando'nun ayrılışıyla orta sahada oluşan boşluk Seri transferi ile dolduruldu. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, orta üçlüde oynatacağı isimleri ve taktiğini de belirledi...

21 Temmuz 2019 Pazar 17:51
Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Galatasaray'da Fernando ve Ndiaye'nin ayrılığıyla orta sahada oluşan boşluk Seri ile dolduruldu.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri'nin görev tanımı belli oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılan Ndiaye'nin boşluğunu Seri ile dolduracak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Yeni sezon kampında takımına 4-3-3 sistemini ezberletmeye çalışan Terim, orta sahadaki üçlüde 8 numara olarak Nice'te birlikte oynayan Seri ile Belhanda'yı kullanacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

2000'de UEFA Kupası'nı Okan-Suat-Emre üçlüsü ile kazanan İmparator, 2012'de Hamit-Melo-Selçuk üçlüsü ile hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmuştu.

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