Resmen açıklandı! İşte Andone'nin yerine gelecek golcü
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda istediği performansı sergileyemese de umudunu kaybetmedi. Rakiplerinin de kötü formu nedeniyle zirveden kopmayan Galatasaray, devre arasında yapılacak takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Uzun süreli sakatlığı devam eden Andone'nin sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Galatasaray'da, Falcao'nun yeni partneri de belli oldu...
18 Aralık 2019 Çarşamba 14:39
Güncelleme: 18.12.2019 14:41
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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etmiş ve taraflar sahadan birer puanla ayrılmıştı.
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Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray Feghouli ve Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.
Orgill'in kırmızı kartının ardından maçın farka gitmesi beklenirken Ankaragücü, maçın son anlarında iki gol birden buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Aslan böylelikle, daha sonraki günlerde rakiplerinin de puan kaybetmesiyle önemli bir avantajdan oldu.
'KADRO DIŞI'LAR BAŞLADI!
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında yine transfer dönemini işaret eden Terim, yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.