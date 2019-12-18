Resmen açıklandı! İşte Andone'nin yerine gelecek golcü

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda istediği performansı sergileyemese de umudunu kaybetmedi. Rakiplerinin de kötü formu nedeniyle zirveden kopmayan Galatasaray, devre arasında yapılacak takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Uzun süreli sakatlığı devam eden Andone'nin sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Galatasaray'da, Falcao'nun yeni partneri de belli oldu...

18 Aralık 2019 Çarşamba 14:39 Güncelleme: 18.12.2019 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





