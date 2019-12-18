Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti...

Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanında 3 puan arayacak. Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin idmanında sürpriz bir isim vardı... Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan idman fotoğraflarında görülen yıldız futbolcu, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte idmanı takip etti. İşte detaylar, o isim ve idmandan kareler...

18 Aralık 2019 Çarşamba 12:25 Güncelleme: 18.12.2019 12:32
Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti...

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta kaybettiği Tuzlaspor'u farklı bir skorla geçen Galatasaray'da rota lige çevrildi...

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Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti...

Ligin 16. haftasında Göztepe'ye konuk olacak sarı kırmızılılarda hazırlıklar başladı...

Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti...

Tuzlaspor karşısında forma giyen isimler idmanda yer almazken Linnes, Emre Akababa isimlerin hırslı görüntüsü sarı kırmızılı teknik ekibi sevindir...

Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti...

Öte yandan teknik direktör Terim'in yanında flaş bir isim vardı...

Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti...

Terim ile birlikte idmanı takip eden yıldız futbolcu, tecrübeli teknik adamla sürekli diyalog halindeydi...

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