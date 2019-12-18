Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanında 3 puan arayacak. Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin idmanında sürpriz bir isim vardı... Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan idman fotoğraflarında görülen yıldız futbolcu, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte idmanı takip etti. İşte detaylar, o isim ve idmandan kareler...