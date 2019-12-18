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Galatasaray idmanında sürpriz isim! Terim ile birlikte takip etti...
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanında 3 puan arayacak. Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin idmanında sürpriz bir isim vardı... Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan idman fotoğraflarında görülen yıldız futbolcu, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte idmanı takip etti. İşte detaylar, o isim ve idmandan kareler...
18 Aralık 2019 Çarşamba 12:25
Güncelleme: 18.12.2019 12:32
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta kaybettiği Tuzlaspor'u farklı bir skorla geçen Galatasaray'da rota lige çevrildi...
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Ligin 16. haftasında Göztepe'ye konuk olacak sarı kırmızılılarda hazırlıklar başladı...
Tuzlaspor karşısında forma giyen isimler idmanda yer almazken Linnes, Emre Akababa isimlerin hırslı görüntüsü sarı kırmızılı teknik ekibi sevindir...
Öte yandan teknik direktör Terim'in yanında flaş bir isim vardı...
Terim ile birlikte idmanı takip eden yıldız futbolcu, tecrübeli teknik adamla sürekli diyalog halindeydi...