Radamel Falcao'nun transfer planı ortaya çıktı! Ocakta... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Radamel Falcao'nun transfer planı ortaya çıktı! Ocakta...

Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına hız kazandıran Galatasaray, transferleri bir bir açıklıyor. Sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'da ise flaş bir gelişme yaşandı. Mustafa Cengiz'in takımda kalacağını açıkladığı yıldız golcünün transfer planı ortaya çıktı. Falcao'nun planı ise ocak ayına kadar Galatasaray'da kalıp ardından o kulübe transfer olmak. İşte detaylar...

fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

16 Ağustos 2020 Pazar 11:26 Güncelleme: 16.08.2020 11:26
Radamel Falcao'nun transfer planı ortaya çıktı! Ocakta...

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Radamel Falcao'nun transfer planı ortaya çıktı! Ocakta...

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Falcao, sarı kırmızılılarda beklenileni veremedi.

Radamel Falcao'nun transfer planı ortaya çıktı! Ocakta...

Yaşadığı sakatlık problemleriyle gündeme gelen ancak Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan Falcao, corona virüsü pandemisi sonrası Gaziantep FK maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Radamel Falcao'nun transfer planı ortaya çıktı! Ocakta...

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Kolombiyalı yıldız için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , "Maaşında indirim yaptı. Takımda kalacak." açıklamasını yapmıştı.

Radamel Falcao'nun transfer planı ortaya çıktı! Ocakta...

Radamel Falcao'nun ise transfer planlarının farklı olduğu ortaya çıktı.

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