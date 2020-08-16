Radamel Falcao'nun transfer planı ortaya çıktı! Ocakta...

Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına hız kazandıran Galatasaray, transferleri bir bir açıklıyor. Sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'da ise flaş bir gelişme yaşandı. Mustafa Cengiz'in takımda kalacağını açıkladığı yıldız golcünün transfer planı ortaya çıktı. Falcao'nun planı ise ocak ayına kadar Galatasaray'da kalıp ardından o kulübe transfer olmak. İşte detaylar...

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