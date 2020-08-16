Galatasaray'dan flaş Muslera kararı!

Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü kadrosuna katarak, kaleci takviyesi yapan Galatasaray'da, ayağı kırık olduğu için tedavi gören ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri