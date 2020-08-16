Galatasaray'dan flaş Muslera kararı!

Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü kadrosuna katarak, kaleci takviyesi yapan Galatasaray'da, ayağı kırık olduğu için tedavi gören ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
16 Ağustos 2020 Pazar 08:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Muslera'nın geçirdiği ağır sakatlığın ardından kaleye Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da, sezonun ilk yarısı için çizilen yol haritası da belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takıma iki yıl için imza atan 33 yaşındaki file bekçisi, yıllık 4 milyon TL alacak.
İki ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, Florya'da idmanlara çıkmaya başladı ancak ocak ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak.
Sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmayacak Uruguaylı 1 numara, ocak ayında takıma geri dönecek.
Fatih'le sezona başlayacak Galatasaray'da Okan Kocuk ise kulübede oturacak. Sezonun ilk yarısında büyük rekabete girecek Fatih-Okan ikilisi, Muslera iyileşene kadar kaleyi koruyacak.