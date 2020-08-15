Fatih Terim'den 4 flaş karar! Transfer...

Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon için çalışmalarına hızla devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon maç sayısının da artması ile birlikte Fatih Terim, forvet hattında 4 isimle yola devam etme kararı aldı. İşte sarı kırmızılıların hem forvet hattında hem de diğer bölgelerdeki transfer detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri