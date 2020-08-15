Fatih Terim'den 4 flaş karar! Transfer...

Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon için çalışmalarına hızla devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon maç sayısının da artması ile birlikte Fatih Terim, forvet hattında 4 isimle yola devam etme kararı aldı. İşte sarı kırmızılıların hem forvet hattında hem de diğer bölgelerdeki transfer detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri
15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:44
Güncelleme: 15.08.2020 10:44
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Süper Lig'in sona ermesinin ardından yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
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2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitiren sarı kırmızılılar gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak Cimbom, transfer çalışmalarına hız verdi.
Geçtiğimiz sezon takım iskeletini kiralık isimler üzerine kuran Aslan, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.
Kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı katan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Ryan Donk'la da 1 yıllığına sözleşme uzatmıştı.
Sabah'ın haberine göre; Transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve yeni sezonda maç sayısının da artması ile birlikte Galatasaray, forvet hattında 4 isimle yola devam etme kararı aldı.