Radamel Falcao'dan haber var! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında Radamel Falcao ile görüştüğü ve oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Kolombiyelı santrafor Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

3 Haziran 2019 Pazartesi 22:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





