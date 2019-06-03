Radamel Falcao'dan haber var! Galatasaray... - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Radamel Falcao'dan haber var! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında Radamel Falcao ile görüştüğü ve oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Kolombiyelı santrafor Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
3 Haziran 2019 Pazartesi 22:47
Radamel Falcao'dan haber var! Galatasaray...
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Radamel Falcao'dan haber var! Galatasaray...
Sarı-kırmızılı takım geride bıraktığımız sezonda çok fazla maçı santrforsuz oynamak zorunda kalmıştı.
Radamel Falcao'dan haber var! Galatasaray...
Devre arasında Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi bonuslarla birlikte 13 milyon euroya kadrosuna katan Galatasaray, Yunan golcü Mitroglou'nu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Radamel Falcao'dan haber var! Galatasaray...
Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne için gelen teklifleri de değerlendirme kararı aldı.
Radamel Falcao'dan haber var! Galatasaray...
Buna göre Galatasaray'da elinde o bölgede oynayacak sadece Sinan Gümüş kaldı.
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