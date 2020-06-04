Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun gelecek sezon takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Adı Arap kulüpleriyle anılan Kolombiyalı yıldızın yakın arkadaşı Gustavo Victoria, Falcao hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri...

4 Haziran 2020 Perşembe 23:01
Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

Sarı-kırmızılıların, yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle Kolombiyalı yıldız ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

Adı Arap ekipleriyle anılan golcü futbolcunun ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Falcao'nun yakın arkadaşı Gustavo Victoria, 33 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

"FALCAO GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU"

Radyospor'a konuşan Victoria, "Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Falcao çok profesyonel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı

"GELECEK SEZON DA GALATASARAY'DA KALACAK"

Kolombiyalı golcünün gelecek sezonda da sarı kırmızılı formayı giyeceğini söyleyen Victoria, "Çok üst düzey seviyede futbol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Çalışmayı çok seviyor."

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