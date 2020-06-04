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Büyük harcamalar yapacaklar! İspanya'da Feghouli savaşı başladı
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli transfer döneminin gözdesi konumuna geldi. Sarı-kırmızılı ekibin 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği Cezayirli futbolcu için İspanya'nın iki önemli takımı karşı karşıya geldi. Bu transferde istekli olan iki kulübün Galatasaray'la masaya oturacağı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
4 Haziran 2020 Perşembe 16:06
Güncelleme: 04.06.2020 16:08
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İspanya'da önümüzdeki sezona güçlü bir biçimde girmeyi hedefleyen Real Betis, Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis belirlediği Sofiane Feghouli ile ilgileniyor.
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İspanya merkezli BeSoccer'a göre; Real Betis, Valencia formasıyla İspanya La Liga tecrübesi bulunan Cezayirli yıldızla kadrosunu güçlendirmek istiyor.
2019 yazında büyük transferler yapan ancak La Liga'daki hedeflerinden uzak kalan Real Betis, bu yaz da büyük harcamalar yapmayı düşünüyor. Hücum hattında Nabil Fekir ve Diego Lainez gibi önemli isimler olan Betis, Feghouli ile birlikte sağ kanadını da güçlendirmeyi hedefliyor.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEKLER Geçen yaz yaptığı pahalı ve sükseli transferlere rağmen La Liga'da 12. sırada bulunan Real Betis, bu yaz yapacağı büyük transfer hamlesinin önemli noktalarından biri olarak gördüğü Feghouli için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
MONCHI DE DEVREDE! Real Betis'in özellikle kadrosuna katmayı amaçladığı Sofiane Feghouli için Sevilla'nın da istekli olduğu öğrenildi.