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PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint Germain'e konuk olurken, karşılaşmayı yorumlayan Tugay Kerimoğlu sosyal medyada olay oldu. Tugay Kerimoğlu'nun değerlendirmeleri mücadeleye konsantre olan taraftarların bile zaman zaman maçtan kopup Tugay'ı konuşmalarına vesile olurken ünlü spor adamı sosyal medyadan nasibini aldı. Peki, Kerimoğlu'nun hangi sözleri çileden çıkardı ve hakkında neler söylendi?
12 Aralık 2019 Perşembe 08:36
Güncelleme: 12.12.2019 08:52
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray, PSG deplasmanına konuk oldu.
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Başkentte oynanan karşılaşmaya damga vuran isim Tugay Kerimoğlu oldu.
Yayıncı kuruluşta mücadeleyi yorumlayan Tugay Kerimoğlu'nun değerlendirmeleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Birçok futbolsever, Kerimoğlu'nun yorumlarını eleştirdi. İşte o paylaşımlar...