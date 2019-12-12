PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu...

PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint Germain'e konuk olurken, karşılaşmayı yorumlayan Tugay Kerimoğlu sosyal medyada olay oldu. Tugay Kerimoğlu'nun değerlendirmeleri mücadeleye konsantre olan taraftarların bile zaman zaman maçtan kopup Tugay'ı konuşmalarına vesile olurken ünlü spor adamı sosyal medyadan nasibini aldı. Peki, Kerimoğlu'nun hangi sözleri çileden çıkardı ve hakkında neler söylendi?

12 Aralık 2019 Perşembe 08:36 Güncelleme: 12.12.2019 08:52
PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray, PSG deplasmanına konuk oldu.

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PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu...

Başkentte oynanan karşılaşmaya damga vuran isim Tugay Kerimoğlu oldu.

PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu...

Yayıncı kuruluşta mücadeleyi yorumlayan Tugay Kerimoğlu'nun değerlendirmeleri sosyal medyada çok konuşuldu.

PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu...

Birçok futbolsever, Kerimoğlu'nun yorumlarını eleştirdi. İşte o paylaşımlar...

PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu...
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