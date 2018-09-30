Porto maçı öncesi Galatasarayın artıları-eksileri! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    GALERİ

    Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!

    Galatasara'da Ömer Bayram, Maicon ve Younes Belhanda'nın performansları Porto maçı öncesi ümit verdi.

    30 Eylül 2018 Pazar, 13:56:44 Güncelleme: 14:01:44
    Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
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    Porto maçı öncesi Galatasarayın artıları-eksileri!

    Galatasaray'da cezalı ve sakatlıklarla ortaya çıkan tablo da can sıkıyor.

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    Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
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    Porto maçı öncesi Galatasarayın artıları-eksileri!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto deplasmanını düşünerek Erzurumspor maçında rotasyona gitti.

    Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
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    Porto maçı öncesi Galatasarayın artıları-eksileri!

    Aslan 1-0'lık galibiyetle Akhisar yenilgisini telafi etti. Porto sınavı öncesi olumlu ve olumsuz iki ayrı tablo ortaya çıktı:

    Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
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    Porto maçı öncesi Galatasarayın artıları-eksileri!

    ARTILAR

    1- Erzurumspor maçında dinlendirilen Nagatomo'yu Ömer Bayram aratmadı. Ömer ligde süre almaya devam edecek ve Japon sol bek Şampiyonlar Ligi'ne 'fit' çıkacak.

    Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
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    Porto maçı öncesi Galatasarayın artıları-eksileri!

    2- Bir ay sonra forma giyen Maicon, Erzurumspor maçında hem fiziksel açığını kapadı hem de attığı golle moral kazandı. Brezilyalı stoper eski takımı Porto'ya karşı göreve hazır.

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