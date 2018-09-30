Porto maçı öncesi Galatasarayın artıları-eksileri! - Galeri - Fotomaç
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Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
Galatasara'da Ömer Bayram, Maicon ve Younes Belhanda'nın performansları Porto maçı öncesi ümit verdi.
30 Eylül 2018 Pazar, 13:56:44
Güncelleme: 14:01:44
Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
Galatasaray'da cezalı ve sakatlıklarla ortaya çıkan tablo da can sıkıyor.
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Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto deplasmanını düşünerek Erzurumspor maçında rotasyona gitti.
Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
Aslan 1-0'lık galibiyetle Akhisar yenilgisini telafi etti. Porto sınavı öncesi olumlu ve olumsuz iki ayrı tablo ortaya çıktı:
Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
ARTILAR
1- Erzurumspor maçında dinlendirilen Nagatomo'yu Ömer Bayram aratmadı. Ömer ligde süre almaya devam edecek ve Japon sol bek Şampiyonlar Ligi'ne 'fit' çıkacak.
Porto maçı öncesi Galatasaray'ın artıları-eksileri!
2- Bir ay sonra forma giyen Maicon, Erzurumspor maçında hem fiziksel açığını kapadı hem de attığı golle moral kazandı. Brezilyalı stoper eski takımı Porto'ya karşı göreve hazır.