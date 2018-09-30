İspanyol devi peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    İspanyol devi peşinde!

    Galatasaray'ın yıldız ismi Garry Rodrigues transfer döneminde yuvadan ayrılabilir
    30 Eylül 2018 Pazar, 12:03:36 Güncelleme: 12:08:54
    İspanyol devi peşinde!
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    İspanyol devi peşinde!

    Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ismi bugün sürpriz bir haberle ön plana çıktı.

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    İspanyol devi peşinde!
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    İspanyol devi peşinde!

    İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre İspanyol ekibi Villareal, devre arasında Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i transfer etmek istiyor.


    İspanyol devi peşinde!
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    İspanyol devi peşinde!

    Galatasaray'ın 28 yaşındaki yıldız futbolcusu Garry Rodrigues bu sezon 5 lig maçın 2 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında da golünü attı.

    İspanyol devi peşinde!
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    İspanyol devi peşinde!

    Rodrigues bu sezon Süper Kupa da dahil olmak üzere çıktığı 7 matça 3 gol kaydetti.

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    İspanyol devi peşinde!

    28 yaşındaki oyuncunun maaşı geçtiğimiz günlerde 1.350 milyon eurodan 1.9 milyon euroya çıkarılmıştı.

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    İspanyol devi peşinde!

    Yeşil Burun Adalı futbolcu 2016-17 sezonunda PAOK'tan transfer edilmişti.

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    İspanyol devi peşinde!
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