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İspanyol devi peşinde!
Galatasaray'ın yıldız ismi Garry Rodrigues transfer döneminde yuvadan ayrılabilir
30 Eylül 2018 Pazar, 12:03:36
Güncelleme: 12:08:54
Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ismi bugün sürpriz bir haberle ön plana çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre İspanyol ekibi Villareal, devre arasında Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i transfer etmek istiyor.
Galatasaray'ın 28 yaşındaki yıldız futbolcusu Garry Rodrigues bu sezon 5 lig maçın 2 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında da golünü attı.
Rodrigues bu sezon Süper Kupa da dahil olmak üzere çıktığı 7 matça 3 gol kaydetti.
28 yaşındaki oyuncunun maaşı geçtiğimiz günlerde 1.350 milyon eurodan 1.9 milyon euroya çıkarılmıştı.
Yeşil Burun Adalı futbolcu 2016-17 sezonunda PAOK'tan transfer edilmişti.