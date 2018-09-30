Galatasaray Başkanı Mustafa Cengize kongre darbesi!

BEN TAŞTAN YAPILMADIM

Tepkilerin sürmesi üzerine Cengiz, şunları kaydetti: "Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ben size bunu demedim. 'Gibi' dedim. Benim de bir sinirim var. Taştan yapılmadım. Biraz önce konuşan arkadaşlarımın sözcükleri beni rahatsız etti." "UEFA'dan men cezası yememek için acilen 29 milyon euro'ya ihtiyacımız var. Elde avuçta yok. Sermaye artışına gitmemiz gerekiyor" diyen Cengiz'in konuşmasının ardından oylamalara geçildi ve 10 maddenin 7'si kabul edilirken 3 kabul edilmedi.



