Galatasaray Başkanı Mustafa Cengize kongre darbesi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e kongre darbesi!
Galatasaray yönetimi, Olağanüstü Kongre'de umduğunu bulamadı. Büyük tartışmaların yaşandığı kongrede tartışmalar arasında 4. maddenin 10 fıkrası oylanırken üyeler 3'ünü geri çevirdi. Toplantı Başkan Mustafa Cengiz'in konuşması ile başladı. Yoğun bir gündemle toplandıklarını aktaran Cengiz, "Bazı çevreler toplantıyı 'Torba yasa' olarak lanse etti. Galatasaray, Dernekler Yasası'na göre yönetiliyor. İnsanlar birtakım şeyleri unutmuş. Onayınıza sunulacak 4. madde içindeki 10 adet devasa görünen tablo neden birikti merak ettiniz mi?" diye sordu.
BİNDİRİLMİŞ KITALAR GİBİ
Eski dönemlerden kalan sorunları düzeltmeye çalıştıklarını kaydeden Cengiz, "Günlerce tartıştık. İçinizin rahat etmesi için maddeleri tek tek açıklayacağım. Fakat kalbi temiz olanların içinin rahat etmesi için açıklayacağım. Kalbi, bize gadir, düşmanlık, rövanş alma, intikam alma duygusuyla olanlara asla hitap etmeyeceğim" diye konuştu. Bu sözlerinin üyelerden tepki alması üzerine başkan Cengiz, "Ben sözümü bitirdiğimde kürsüye gelin ve bindirilmiş kıta gibi görüntüyü yok edin." ifadesini kullandı.
BEN TAŞTAN YAPILMADIM
Tepkilerin sürmesi üzerine Cengiz, şunları kaydetti: "Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ben size bunu demedim. 'Gibi' dedim. Benim de bir sinirim var. Taştan yapılmadım. Biraz önce konuşan arkadaşlarımın sözcükleri beni rahatsız etti." "UEFA'dan men cezası yememek için acilen 29 milyon euro'ya ihtiyacımız var. Elde avuçta yok. Sermaye artışına gitmemiz gerekiyor" diyen Cengiz'in konuşmasının ardından oylamalara geçildi ve 10 maddenin 7'si kabul edilirken 3 kabul edilmedi.
GALATASARAY ADASI İÇİN TAAHHÜT VERDİ
Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Adası'nda herhangi bir satış veya ipotek uygulamayacaklarına dair genel kurul divan başkanlığına yazılı taahhüt verdi. Diğer yönetimlerin aldığı yetkilerle kendi istedikleri yetkileri kıyaslayan Cengiz, "Otel için Duygun Yarsuvat'ın başkanlığı döneminde verilen yetkide satış var. Bizde yok. Getirdiğimiz maddelerde tek bir yerde satış yok" dedi. Ancak bu sözler ve Divan'a verdiği taahhüt de üyelerin yetki vermesi için yeterli olmadı.