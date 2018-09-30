Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terime Porto maçı öncesi kötü haber! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Porto maçı öncesi kötü haber!

    Ndiaye'nin kırmızı kartına çözüm arayan Terim'e iki kötü haber daha geldi. Emre Akbaba uzun süre sahalardan uzak kalacak, Eren'in Porto'ya yetişmesi şüpheli.
    30 Eylül 2018 Pazar, 01:01:10
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Porto maçı öncesi kötü haber!
    • 1
    • 8
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terime Porto maçı öncesi kötü haber!

    Galatasaray, Akhisar maçının yaralarını BB Erzurumspor'u yenerek sarsa da oyunu yine beğenilmedi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Porto maçı öncesi kötü haber!
    • 2
    • 8
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terime Porto maçı öncesi kötü haber!

    Aslan gözünü Devler Ligi'ne çevirdi. İlk maçında Lokomotiv'i 3-0 yenen Cimbom, kırmızı kart gören Ndiaye'yi kaybetmişti.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Porto maçı öncesi kötü haber!
    • 3
    • 8
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terime Porto maçı öncesi kötü haber!

    Fatih Terim, dar kadrosunu olumlu kullanmaya çalışırken, Senegalli yıldızın yerini doldurmak için planlarını kuruyordu.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Porto maçı öncesi kötü haber!
    • 4
    • 8
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terime Porto maçı öncesi kötü haber!

    Ancak Erzurum maçından iki şok haber geldi. Emre Akbaba ve Eren Derdiyok sakatlandı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Porto maçı öncesi kötü haber!
    • 5
    • 8
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terime Porto maçı öncesi kötü haber!

    EREN'E GÖRE ŞEKİLLENECEK

    Ndiaye'nin cezalı olduğu maçta Galatasaray orta sahası Emre Akbaba'yı da fire verdi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN