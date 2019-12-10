Paris'te Galatasaray depremi! Maç öncesi şok gelişme

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ı başkentte tarihin en büyük kaoslarından biri bekliyor. Tarihinin en büyük grevlerinden biriyle boğuşan Fransa'da özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi. İşte yaşananlar ve kritik karşılaşma öncesi çok çarpıcı olan o detaylar...