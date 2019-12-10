Paris'te Galatasaray depremi! Maç öncesi şok gelişme - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Paris'te Galatasaray depremi! Maç öncesi şok gelişme

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ı başkentte tarihin en büyük kaoslarından biri bekliyor. Tarihinin en büyük grevlerinden biriyle boğuşan Fransa'da özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi. İşte yaşananlar ve kritik karşılaşma öncesi çok çarpıcı olan o detaylar...

10 Aralık 2019 Salı 12:13 Güncelleme: 10.12.2019 12:42
Paris'te Galatasaray depremi! Maç öncesi şok gelişme

Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımca sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1.5 milyonu buldu.

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Paris'te Galatasaray depremi! Maç öncesi şok gelişme

Grev, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı emeklilik sisteminin sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor.

Paris'te Galatasaray depremi! Maç öncesi şok gelişme

NEREDEYSE TÜM HİZMETLER AKSAYACAK

Aralarında polisler, hukukçular ve havalimanı çalışanlarının da bulunduğu milyonlarca işçinin greve gitmesi nedeniyle eğitim, ulaşım, çöp toplama ve sağlık hizmetleri gibi hayatın pek çok alanında aksamalar yaşanması bekleniyor.

Paris'te Galatasaray depremi! Maç öncesi şok gelişme

GALATASARAY'I OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ı ve sarı kırmızılı taraftarları da olumsuz etkileyebilir.

Paris'te Galatasaray depremi! Maç öncesi şok gelişme

Hatta deplasman için Paris'e uçuş planı birçok taraftar, iptal edilen bazı seferler sebebiyle mağdur oldu.

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