HaberlerGaleri2020 model Galatasaray ve resmi açıklama! Yılbaşında gidecekler sonrası Fenerbahçe'ye transfer çalımı...
2020 model Galatasaray ve resmi açıklama! Yılbaşında gidecekler sonrası Fenerbahçe'ye transfer çalımı...
Galatasaray'da ocak ayında yapılacak dev operasyonun detayları ortaya çıktı. Sarı kırmızılılarda devre arasında yapılacak revizyon sadece yabancıları değil, yerli futbolcuları da kapsayacak; devre arasında 1 ila 3 arasında Türk oyuncuyla yollar ayrılacak. İlk olarak, sakatlığını tamamen atlatan Emre Akbaba'ya 14 kişilik yerli kontenjanında yer açmak için bir isim gönderilecek. Ardından, devre arasında takıma katılacak futbolcu sayısı kadar yerli isimlere veda edilecek. Peki, Aslan'da topun ağzında kimler var? Hangi iki yerli takıma transfer edilecek? Fenerbahçe'nin de radarında olan Süper Lig'in iki yıldızı ile ilgili resmi açıklama da geldi. İşte Galatasaray'daki flaş değişimin ayrıntıları...
10 Aralık 2019 Salı 10:36
Güncelleme: 10.12.2019 11:00
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Ara transfer dönemini dört gözle bekleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor...
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Sarı kırmızılı ekipte sil baştan bir kadro kurmak için kurmaylar kolları sıvadı.
Bu kapsamda gidecekler büyük ölçüde belli olurken iki de yerli transfer gündemde...
FENERBAHÇE DE DEVREDE!
Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği iki isim için sarı kırmızılar, transfer düğmesine bastı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Süper Lig'in iki flaş ismi üzerinde yapılacak hamle adına resmi açıklama da geldi.