2020 model Galatasaray ve resmi açıklama! Yılbaşında gidecekler sonrası Fenerbahçe'ye transfer çalımı... 

Galatasaray'da ocak ayında yapılacak dev operasyonun detayları ortaya çıktı. Sarı kırmızılılarda devre arasında yapılacak revizyon sadece yabancıları değil, yerli futbolcuları da kapsayacak; devre arasında 1 ila 3 arasında Türk oyuncuyla yollar ayrılacak. İlk olarak, sakatlığını tamamen atlatan Emre Akbaba'ya 14 kişilik yerli kontenjanında yer açmak için bir isim gönderilecek. Ardından, devre arasında takıma katılacak futbolcu sayısı kadar yerli isimlere veda edilecek. Peki, Aslan'da topun ağzında kimler var? Hangi iki yerli takıma transfer edilecek? Fenerbahçe'nin de radarında olan Süper Lig'in iki yıldızı ile ilgili resmi açıklama da geldi. İşte Galatasaray'daki flaş değişimin ayrıntıları...