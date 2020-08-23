Orta saha transferinde mutlu son! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Kaleci, sağ bek ve kanat mevkilerine transfer yapan Galatasaray'da orta saha bölgesine ilk hamle geldi. Bu mevki için birçok ismi listesine alan sarı-kırmızılılar scout ekibinin önerdiği genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı ve ödeme planını da belirlendi.