Orta saha transferinde mutlu son! İşte Galatasaray'ın ödeme planı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Orta saha transferinde mutlu son! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Kaleci, sağ bek ve kanat mevkilerine transfer yapan Galatasaray'da orta saha bölgesine ilk hamle geldi. Bu mevki için birçok ismi listesine alan sarı-kırmızılılar scout ekibinin önerdiği genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı ve ödeme planını da belirlendi.

23 Ağustos 2020 Pazar 13:32 Güncelleme: 23.08.2020 13:34
Orta saha transferinde mutlu son! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan ve birçok ismi listesine alan Galatasaray transferde bombayı patlattı.

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Orta saha transferinde mutlu son! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevrilmişti.

Orta saha transferinde mutlu son! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Özellikle defansif yönü güçlü bir merkez oyuncusu arayan Cimbom, bu hamle için titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Orta saha transferinde mutlu son! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Ekonomiyi ve geleceği ön planda tutan sarı-kırmızılılar scout ekibinin önerdiği ve teknik heyetin onay verdiği genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.

Orta saha transferinde mutlu son! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Hem geleceğe yatırım yapacak hem orta sahaki boşluğun bir kısmını dolduracak sarı-kırmızılılar hem de alış-satış dengesini bozmayacak.

İşte flaş transfer operesyonunun detayları...

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