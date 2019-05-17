Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Galatasaray'da oynadığı futbol ve attığı gollerle yıldızını iyice parlatan Henry Onyekuru'nun sarı kırmızılı ekipte gösterdiği yüksek performans Everton'ın işi çok yarayacak...
17 Mayıs 2019 Cuma 11:48 Güncelleme: 17.05.2019 11:48
Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

En son geçtiğimiz Çarşamba günü Akhisarspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da bu sezonki performansıyla dikkat çeken Henry Onyekuru, Everton yönetiminin yüzünü güldürdü.

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Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 29 maçta forma giyen Onyekuru attığı 13 gol ve yaptığı 5 asistle, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 gol 1 asistlik performansşa takıma büyük katkıda bulundu.

Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Ligin en etkili futbolcularından biri olarak dikkat çeken Onyekuru'nun fiziksel ve teknik durumunu sürekli takip eden İngiliz ekibi Everton yeni sezon planlaması için umutlandı.

Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Bilindiği üzere, 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu Galatasaray'a kiralayan Everton, Onyekuru'yu tekrar kadrosuna katabilmek için fırsat kolluyor.

Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak

Premier Lig'de oynamasının önündeki çalışma izni engeli yüzünden Galatasaray'a kiraladığı Onyekuru'nun tekrar mavi formayı giyebilmesi için ise bir kapı açılmış oldu.

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