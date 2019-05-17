Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak - Fotomaç
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Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak
Onyekuru'nun Galatasaray performansı Everton'a yarayacak
Galatasaray'da oynadığı futbol ve attığı gollerle yıldızını iyice parlatan Henry Onyekuru'nun sarı kırmızılı ekipte gösterdiği yüksek performans Everton'ın işi çok yarayacak...
17 Mayıs 2019 Cuma 11:48
Güncelleme: 17.05.2019 11:48
En son geçtiğimiz Çarşamba günü Akhisarspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da bu sezonki performansıyla dikkat çeken Henry Onyekuru, Everton yönetiminin yüzünü güldürdü.
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 29 maçta forma giyen Onyekuru attığı 13 gol ve yaptığı 5 asistle, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 gol 1 asistlik performansşa takıma büyük katkıda bulundu.
Ligin en etkili futbolcularından biri olarak dikkat çeken Onyekuru'nun fiziksel ve teknik durumunu sürekli takip eden İngiliz ekibi Everton yeni sezon planlaması için umutlandı.
Bilindiği üzere, 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu Galatasaray'a kiralayan Everton, Onyekuru'yu tekrar kadrosuna katabilmek için fırsat kolluyor.
Premier Lig'de oynamasının önündeki çalışma izni engeli yüzünden Galatasaray'a kiraladığı Onyekuru'nun tekrar mavi formayı giyebilmesi için ise bir kapı açılmış oldu.