Diagne'de flaş gelişme! Yasak geliyor... - Fotomaç
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Diagne'de flaş gelişme! Yasak geliyor...
Kasımpaşa ve Galatasaray kariyerinde kullandığı 16 penaltının 5'ini kaçıran ve sürekli tartışmaların odak noktası olan Mbaye Diagne'ye flaş bir yasak geliyor!
17 Mayıs 2019 Cuma 09:40
Güncelleme: 17.05.2019 09:41
Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Mbaye Diagne var.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çaykur Rizespor deplasmanında penaltı atmak için Sinan Gümüş ile tartışan Senegalli yıldızın, Akhisar ile oynanan kupa finalinde de Selçuk İnan ile tartışması teknik heyeti kızdırdı.
16 ATIŞIN 11'İ GOL OLDU
Kasımpaşa ve G.Saray'da 16 penaltı atışı kullanan Diagne bunlardan 11'ini gole çevirdi.
Kasımpaşa'da 3, Galatasaray'da ise 2 penaltı kaçıran golcü oyuncu, kupadaki ilk golünü de Akhisar'a atarken penaltı konusunda büyük sıkıntı yaşatıyor.
ÖNCE HASAN ŞAŞ SONRA ÜMİT DAVALA...
Star'ın haberine göre ligde 30 golü bulunan Diagne ile önce antrenör Hasan Şaş, ardından da Ümit Davala görüştü.