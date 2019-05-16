Galatasaray'da kupa coşkusu
Ziraat Türkiye? Kupası'nı kazanan Galatasaraylı oyuncular, şampiyonluğu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Emre Akbaba'ya armağan etti.
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