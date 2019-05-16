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Galatasaray'da Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi kadrosu! İşte hedefteki isimler...
Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı sağlayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda transferdeki hedeflerini belirleyen Kurt hoca, bu isimlerin takıma katılması için özel istekte bulunacak.
16 Mayıs 2019 Perşembe 23:13
Güncelleme: 16.05.2019 23:24
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Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti.
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Sarı-kırmızılılar, 19 Mayıs Pazar günü Başakşehir ile şampiyonluğun büyük ölçüde belirleneceği bir maça çıkacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı kazanarak şampiyonluk yolunda avantajı tamamen eline geçirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hedef büyüttü.
Şampiyonluğa ulaşılması halinde kasasını dolduracak olan Galatasaray ekonomik yönden büyük bir rahatlama yaşayacak.
Transferde eli oldukça rahatlayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki sezon Fatih Terim önderliğinde Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuracak.