Galatasaray'da Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi kadrosu! İşte hedefteki isimler...

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı sağlayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda transferdeki hedeflerini belirleyen Kurt hoca, bu isimlerin takıma katılması için özel istekte bulunacak.

16 Mayıs 2019 Perşembe 23:13 Güncelleme: 16.05.2019 23:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





