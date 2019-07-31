Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Everton'dan yeniden kiralamak istediği Nijeryalı yıldız için bir takım daha devreye girdi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)