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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Onyekuru'da rakip çıktı! Elden kaçıyor

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Everton'dan yeniden kiralamak istediği Nijeryalı yıldız için bir takım daha devreye girdi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49 Güncelleme: 31.07.2019 13:42
Onyekuru'da rakip çıktı! Elden kaçıyor

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon kazandığı lig şampiyonluğunda, Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun büyük katkısı olmuştu.

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Onyekuru'da rakip çıktı! Elden kaçıyor

Genç futbolcu Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gole imzasını atarak, sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı.

Onyekuru'da rakip çıktı! Elden kaçıyor

Kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru'nun yeniden kiralanması gündeme geldi.

Onyekuru'da rakip çıktı! Elden kaçıyor

Galatasaray yönetiminin bonservisi yüksek olduğu için kiralama yoluna gittiği genç yıldız için sürpriz bir takım daha devreye girdi.

Onyekuru'da rakip çıktı! Elden kaçıyor

Liverpool Echo'da yer alan habere göre bonservisi Everton'da olan Nijeryalı kanat oyuncusu için Fransız ekibi Monaco da bastırıyor.

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