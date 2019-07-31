Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-kırmızılılarda, yıldız isme çılgın bir teklif geldi. Fatih Terim'in isteği üzerine kadroya katılan yıldız futbolcu için İngiltere ekibi Aston Villa devreye girdi. İngiliz ekibi bu transfer için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55 Güncelleme: 31.07.2019 09:55
Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif

Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif

Fatih Terim'in isteği üzerine kadroya dahil edilecen futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif

İngiltere'nin Aston Villa ekibi, Terim'in gözdesini kadroya katmak istiyor.

Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif

İngiliz ekibi bu transfer için tam 12 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

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