Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaşıyor! İşte imza tarihi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaşıyor! İşte imza tarihi

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar transferde girişimlerine tam gaz devam ederken Radamel Falcao ismi gündemin birinci sırasında. Taraftarı da oldukça heyecanladıran bu isimde mutlu sona oldukça yakın olan Aslan'da, Falcao transferinde son düzlüğe gelindi. Kontrat detayları ve alacağı ücret konusunda da mutabakat sağlayan taraflar için bir tek imzaların atılması kaldı. İşte Falcao'nun Aslan olacağı tarih.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:38 Güncelleme: 31.07.2019 06:38
Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaşıyor! İşte imza tarihi

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için tüm şartları zorlarken bu durum Fransa'da da büyük ses getirdi.

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Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaşıyor! İşte imza tarihi

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, manşete taşıdığı haberde başarılı futbolcunun Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu.

Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaşıyor! İşte imza tarihi

Monaco'nun menajer Mendes'ten Falcao ile yolların ayrılması için bir formül bulmasını istediği belirtildi. İlk olarak Falcao'nun yerine Andre Silva'nın geleceğinin planlandığı yazıldı.

Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaşıyor! İşte imza tarihi

MALİ YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Portekızli golcünün sağlık kontrolünden geçememesinin büyük bir şok yaşattığı ve daha sonra gündeme Mariano Diaz'ın alındığının detayları yazıldı.

Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaşıyor! İşte imza tarihi

Monaco'nun ilk planda 33 yaşındaki oyuncuyu, Valencia ya da Atletico Madrid'e göndermeyi düşündüğü ancak anlaşma sağlanamadığı aktarıldı ve Galatasaray'ın daha iyi bir teklifle yıldızı etkilediği vurgulandı.

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