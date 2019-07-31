Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaşıyor! İşte imza tarihi

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar transferde girişimlerine tam gaz devam ederken Radamel Falcao ismi gündemin birinci sırasında. Taraftarı da oldukça heyecanladıran bu isimde mutlu sona oldukça yakın olan Aslan'da, Falcao transferinde son düzlüğe gelindi. Kontrat detayları ve alacağı ücret konusunda da mutabakat sağlayan taraflar için bir tek imzaların atılması kaldı. İşte Falcao'nun Aslan olacağı tarih.