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Ömer Bayram'dan corona virüsü itirafı: Ailemden bir kişide...
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle futbola dönmenin zor olacağını belirten Ömer Bayram, "Dürüst olmak gerekirse, bu sene futbol oynanacağını düşünmüyorum. Ne Ağustos ne de Eylül'de." dedi. Ömer Bayram ayrıca flaş bir itirafta bulundu. İşte dikkat çeken açıklamalar...
18 Nisan 2020 Cumartesi 19:20
Güncelleme: 18.04.2020 19:20
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Galatasaray'da bu sezon yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çeken Ömer Bayram, Hollanda basınına bir röportaj verdi. Ailesinden bir kişide corona virüsü (Covid-19) çıktığını belirten Ömer, bu sene futbola dönmenin zor olduğunu da ifade etti.
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Hollanda basınına konuşan Ömer Bayram, corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesi ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, bu sene futbol oynanacağını düşünmüyorum. Ne Ağustos ne de Eylül'de." dedi.
Ömer, "İki tıkla telefondan istediğimi sipariş edebiliyorum, birçok kişi bunu yapamıyor. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Ya işiniz yoksa, kira ve yemekleri karşılayamıyorsanız?
Benim durumumda, zorlanan insanlar için bir şeyler yapmak istiyorum ve yapıyorum. Yardım etmenin görevim olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Akhisaspor'dan geldikten sonra Galatasaray'daki ilk yılında zorlandığını ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, "Benim tüm futbol hayatım bir dönüşüm. Alışmak biraz zaman aldı. Çocukken oynamayı hayal ettiğim kulüpte çok fazla şey yapmak istedim ama bu aleyhime oldu.