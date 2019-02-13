Olay hakem Ümit Öztürk 'o' pozisyonu anlattı! - Fotomaç
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Olay hakem Ümit Öztürk 'o' pozisyonu anlattı!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçına verdiği hatalı kararlar ile damga vuran hakem Ümit Öztürk, olaylı maç sonrası ilk kez konuştu.
13 Şubat 2019 Çarşamba 19:19
Güncelleme: 13.02.2019 19:21
Galatasaray - Trabzonspor maçında verdiği kararlarla tartışma yaratan hakem Ümit Öztürk, dev maçın kırılma noktası olan Ekuban'la Marcao arasındaki pozisyon için kendisini bakın nasıl savundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay hakem Ümit Öztürk, Trabzonspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonu ile ilgili yakın çevresine konuştu.
Öztürk, Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı an için şunları söyledi:
"Maç sırasında penaltı olmadığını ve çarpışma olduğunu düşündüm."
"Daha sonra VAR'dan çağırdılar, izledim. Orada da bir çarpışma olduğunu ve penaltı olmadığını gördüm."