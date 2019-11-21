Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin, İtalyan ekibinden gönderilme nedeni belli oldu. İşte detaylar...

21 Kasım 2019 Perşembe 09:39
Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!

Fransız futbolcunun son haftalarda sarı-kırmızılı ekipteki eleştirilen yönünün, aynı zamanda Roma'dan gönderilme nedeni olduğu ortaya çıktı.


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Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!

Orta sahanın ortasında fizik yönüyle dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, güçlü yapısına karşın ağır kaldığı ve oyunu yavaşlattığı gibi eleştirilere de maruz kalmaya başladı.

Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!

Fransa Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olan kadrosunda yer alan deneyimli futbolcu için yazılan rapor belli oldu.


Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre Paulo Fonseca'ın temmuzda takımın başına geçmesinin ardından Roma yönetimine sunduğu raporda, Nzonzi'nin ağır olduğu için oynatmak istediği hızlı futbolu bozacağından gönderilmesini istediği, sarı-kırmızılılara transferinin önünün açıldığı öğrenildi.

Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!

Böylece Steven Nzonzi'ye Galatasaray'da getirilen eleştirilerin, aynı zamanda futbolcunun Roma'dan gönderilme sebebi olduğu ortaya çıktı.


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