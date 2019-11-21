Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!
Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin, İtalyan ekibinden gönderilme nedeni belli oldu. İşte detaylar...
21 Kasım 2019 Perşembe 09:39
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Fransız futbolcunun son haftalarda sarı-kırmızılı ekipteki eleştirilen yönünün, aynı zamanda Roma'dan gönderilme nedeni olduğu ortaya çıktı.
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Orta sahanın ortasında fizik yönüyle dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, güçlü yapısına karşın ağır kaldığı ve oyunu yavaşlattığı gibi eleştirilere de maruz kalmaya başladı.
Fransa Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olan kadrosunda yer alan deneyimli futbolcu için yazılan rapor belli oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre PauloFonseca'ın temmuzda takımın başına geçmesinin ardından Roma yönetimine sunduğu raporda, Nzonzi'nin ağır olduğu için oynatmak istediği hızlı futbolu bozacağından gönderilmesini istediği, sarı-kırmızılılara transferinin önünün açıldığı öğrenildi.
Böylece StevenNzonzi'ye Galatasaray'da getirilen eleştirilerin, aynı zamanda futbolcunun Roma'dan gönderilme sebebi olduğu ortaya çıktı.