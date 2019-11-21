Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap
Galatasaray'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. İlk 11 hafta sonunda 19 puanla kendisine 6. sırada yer bulabilen sarı-kırmızılılarda oyuncuların performansları tartışılıyor. Son günlerde ise en çok eleştirilen isimlerden biri Younes Belhanda olmuştu. Faslı yıldız geçtiğimiz haftalarda Real Madrid karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oldukça etkisiz bir performans sergilemiş, oyundan alındığı esnada ise taraftarla sert bir şekilde tartışmıştı. Fatih Terim'in kararı sonrasında Belhanda'nın takımdan gönderilmesine onay vermişti fakat yıldız futbolcudan yönetime olay cevap geldi. İşte ayrıntılar...
21 Kasım 2019 Perşembe 09:08
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Galatasaray'da işler bu sezon beklenildiği gibi gitmiyor.
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Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla başladığı Cemil Usta Sezonu'nda henüz düzgün bir görüntü sergileyemedi.
Üst üste alınan yenilgiler sonrası morallerin bozulduğu Aslan'da özellikle 10 numaralı formayı giyen Faslı yıldız YounesBelhanda'nın performansı tartışılmıştı.
YounesBelhanda son olarak RealMadrid maçında protestolarla oyundan alınırken taraftarlara küfür edip silah işareti yapmıştı.
TERİM'İN DE SABRINI TAŞIRMIŞTI
Terim'in, "Gerçek özrünü iyi futbol oynayarak dileyebilirsin" diyerek Beşiktaş maçında 11'de oynattığı Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.