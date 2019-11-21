Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap

Galatasaray'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. İlk 11 hafta sonunda 19 puanla kendisine 6. sırada yer bulabilen sarı-kırmızılılarda oyuncuların performansları tartışılıyor. Son günlerde ise en çok eleştirilen isimlerden biri Younes Belhanda olmuştu. Faslı yıldız geçtiğimiz haftalarda Real Madrid karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oldukça etkisiz bir performans sergilemiş, oyundan alındığı esnada ise taraftarla sert bir şekilde tartışmıştı. Fatih Terim'in kararı sonrasında Belhanda'nın takımdan gönderilmesine onay vermişti fakat yıldız futbolcudan yönetime olay cevap geldi. İşte ayrıntılar...
21 Kasım 2019 Perşembe 09:08
Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap

Galatasaray'da işler bu sezon beklenildiği gibi gitmiyor.

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Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap

Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla başladığı Cemil Usta Sezonu'nda henüz düzgün bir görüntü sergileyemedi.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap

Üst üste alınan yenilgiler sonrası morallerin bozulduğu Aslan'da özellikle 10 numaralı formayı giyen Faslı yıldız Younes Belhanda'nın performansı tartışılmıştı.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap

Younes Belhanda son olarak Real Madrid maçında protestolarla oyundan alınırken taraftarlara küfür edip silah işareti yapmıştı.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap

TERİM'İN DE SABRINI TAŞIRMIŞTI

Terim'in, "Gerçek özrünü iyi futbol oynayarak dileyebilirsin" diyerek Beşiktaş maçında 11'de oynattığı Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

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