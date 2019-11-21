Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap

Galatasaray'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. İlk 11 hafta sonunda 19 puanla kendisine 6. sırada yer bulabilen sarı-kırmızılılarda oyuncuların performansları tartışılıyor. Son günlerde ise en çok eleştirilen isimlerden biri Younes Belhanda olmuştu. Faslı yıldız geçtiğimiz haftalarda Real Madrid karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oldukça etkisiz bir performans sergilemiş, oyundan alındığı esnada ise taraftarla sert bir şekilde tartışmıştı. Fatih Terim'in kararı sonrasında Belhanda'nın takımdan gönderilmesine onay vermişti fakat yıldız futbolcudan yönetime olay cevap geldi. İşte ayrıntılar...

21 Kasım 2019 Perşembe 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





