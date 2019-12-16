Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi!

Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi!

Avrupa'ya veda eden ve Süper Lig'de iyi sonuçlar alamayan Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi, disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız ismin babasının İstanbul'a geldiği ve sarı-kırmızılı yönetimden oğlunun alacağını talep ettiği ifade edildi. İşte detaylar...

16 Aralık 2019 Pazartesi 07:58 Güncelleme: 16.12.2019 07:58
Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi!

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalınması moralleri bir hayli bozdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi!

Başkent ekibi ile oynanan mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda, kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi kadro dışı bırakılmıştı.

Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi!

İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralanan Fransız futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, oyuncunun disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilmişti.

Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi!

Yine bir İtalyan ekibi Torino'nun transfer listesinde olduğu iddia edilen Nzonzi'de flaş bir gelişme yaşandı...

Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi!

Nzonzi'nin babası Fidele, kadro dışı bırakılan oğlunun sözleşmesinin feshedilmesi görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN