Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi!
Avrupa'ya veda eden ve Süper Lig'de iyi sonuçlar alamayan Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi, disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız ismin babasının İstanbul'a geldiği ve sarı-kırmızılı yönetimden oğlunun alacağını talep ettiği ifade edildi. İşte detaylar...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:58
Güncelleme: 16.12.2019 07:58
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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalınması moralleri bir hayli bozdu.
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Başkent ekibi ile oynanan mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda, kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu StevenNzonzi kadro dışı bırakılmıştı.
İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralanan Fransız futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, oyuncunun disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilmişti.
Yine bir İtalyan ekibi Torino'nun transfer listesinde olduğu iddia edilen Nzonzi'de flaş bir gelişme yaşandı...
Nzonzi'nin babası Fidele, kadro dışı bırakılan oğlunun sözleşmesinin feshedilmesi görüşmeleri için İstanbul'a geldi.