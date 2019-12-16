Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan bu parayı istedi!

Avrupa'ya veda eden ve Süper Lig'de iyi sonuçlar alamayan Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi, disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız ismin babasının İstanbul'a geldiği ve sarı-kırmızılı yönetimden oğlunun alacağını talep ettiği ifade edildi. İşte detaylar...