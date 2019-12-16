Fatih Terim Emre Mor için son kararını verdi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim Emre Mor için son kararını verdi!

Fatih Terim Emre Mor için son kararını verdi!

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Emre Mor tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Borussia Dortmund ve Celta Vigo kariyeri de hüsranla geçen milli futbolcuyu Terim sezon başında kadroya katmış ve kendisini bulması için önemli bir fırsat vermişti. Ancak genç futbolcu geçen sürede beklentilerin çok uzağında kaldı. Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'i ilk 11'de olmak üzere 16 maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu 580 dakika sahada kalmasına rağmen takımına skor anlamında hiçbir katkı sağlayamadı. Emre Mor bu kötü performansının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınlamış yaptığı açıklamada, "Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım!" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray da ise Emre Mor için kararını verdi. İşte son gelişmeler...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:34
Fatih Terim Emre Mor için son kararını verdi!

Galatasaray'da Emre Mor hayal kırıklığı yaratmıştı. Sezon başı Celta Vigo'dan 600 bin euro ödenerek 1 yıllığına kiralanan genç oyuncu kendisinden bekleneni veremedi.

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Fatih Terim Emre Mor için son kararını verdi!

Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da adı sorunlu oyuncuya çıkan Emre için sarı kırmızılı taraftarların ''Fatih Terim onu tekrar kazanır'' beklentisi gerçekleşmedi.

Fatih Terim Emre Mor için son kararını verdi!

Büyük umutlarla alınan Emre Mor bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da kadroya girmekte bile zorlandı.

Fatih Terim Emre Mor için son kararını verdi!

Ligde 10 maçta toplam 365 dakika şans bulan genç futbolcu sadece 3 maçta on birde sahaya çıktı.

Fatih Terim Emre Mor için son kararını verdi!

Emre Mor, son olarak sarı kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giydi.

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