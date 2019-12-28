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Nzonzi'den sürpriz imza! Kadro dışı sonrası şaşırtan karar...
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri ara transfer dönemi yaklaştıkça artmaya başladı... Bu sezon yarıştığı bütün kulvarlarda istediği performansı sahaya yansıtamayan sarı kırmızılılar gözünü ocak ayına çevirmişti... Sarı kırmızılılarda transferin yanı sıra mevcut takımdaki oyuncularla ilgili de tasarruflar alınmaya devam ediyor... Daha önce bu kapsamda Steven Nzonzi, Ankaragücü maçı öncesi gerçekleştirilen sergilediği disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Ara transfer döneminde Galatasaray ile yollarını ayıracak olan Nzonzi sürpriz bir karar aldı... Yeni takımı duyurulan Nzonzi'nin bu kararı ise şaşkınlıkla karşılandı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
28 Aralık 2019 Cumartesi 09:46
Güncelleme: 28.12.2019 09:57
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Süper Lig'de ilk yarının bitimine kısa bür süre kala kalan bütün maçlarını kazanarak ikinci yarıya bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da sular durulmuyor.
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Ocak ayında takım içerisinde büyük değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar ilk somut adımı attı ve StevenNzonzi'yi kadro dışı bıraktı.
Galatasaray, resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından StevenNzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Yönetimin sezon başında Roma'dan kiralanan Nzonzi'nin sözleşmesini ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte feshedeceği de belirtilmişti.
GALATASARAY'I SİLİP YENİDEN EKLEMİŞTİ
Fransız futbolcu ise kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı takipten çıktış daha sonra yeniden takibe almıştı.