Nzonzi'den sürpriz imza! Kadro dışı sonrası şaşırtan karar...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri ara transfer dönemi yaklaştıkça artmaya başladı... Bu sezon yarıştığı bütün kulvarlarda istediği performansı sahaya yansıtamayan sarı kırmızılılar gözünü ocak ayına çevirmişti... Sarı kırmızılılarda transferin yanı sıra mevcut takımdaki oyuncularla ilgili de tasarruflar alınmaya devam ediyor... Daha önce bu kapsamda Steven Nzonzi, Ankaragücü maçı öncesi gerçekleştirilen sergilediği disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Ara transfer döneminde Galatasaray ile yollarını ayıracak olan Nzonzi sürpriz bir karar aldı... Yeni takımı duyurulan Nzonzi'nin bu kararı ise şaşkınlıkla karşılandı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

28 Aralık 2019 Cumartesi 09:46 Güncelleme: 28.12.2019 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





