Ancelotti Galatasaraylı yıldızı Everton'a istiyor

Sezona yaptığı flaş transferler ve büyük umutlarla giren Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmemiş, sarı-kırmızılı takım Avrupa'dan elenmesinin ardından ligde de iyi sonuçlara imza atamamıştı. Yapılan transferlerin sorgulandığı Galatasaray'da göze giremeyen yıldız isme Everton'ın yeni hocası Carlo Ancelotti talip oldu. İşte Fransız basınının dikkat çeken o iddiası...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)