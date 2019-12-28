Ancelotti Galatasaraylı yıldızı Everton'a istiyor

Sezona yaptığı flaş transferler ve büyük umutlarla giren Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmemiş, sarı-kırmızılı takım Avrupa'dan elenmesinin ardından ligde de iyi sonuçlara imza atamamıştı. Yapılan transferlerin sorgulandığı Galatasaray'da göze giremeyen yıldız isme Everton'ın yeni hocası Carlo Ancelotti talip oldu. İşte Fransız basınının dikkat çeken o iddiası...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Aralık 2019 Cumartesi 09:05
Güncelleme: 28.12.2019 09:06
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Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu edemeyen Galatasaray'da ocak ayında büyük bir değişim bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde ligin ikinci yarısına iddialı girmek isteyen sarı-kırmızılı takım gözünü transferlere çevirdi.
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Galatasaray'da kadroya katılacak isimlerin yanı sıra sezon başında transfer edilen ancak verim alınmayan yıldızların geleceği de merak konusu olmuştu. Nzonzi'nin kadro dışı kalmasının ardından takımdan gönderilmesi beklenen bir diğer isme ise sürpriz bir talip çıktı.
Fransız basınından Foot Mercato özel olarak yayınladığı haberinde Aslan'ın sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiraladığı ancak performansından memnun kalmadığı Jean-Michael Seri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Habere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da göreve yeni getirilen Carlo Ancelotti'nin, Seri'yi kadrosuna katmak istediği bildirildi. Tecrübeli hocanın, yıldız oyuncuyu Napoli döneminden beri takip ettiğine vurgu yapıldı.
Öte yandan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusuyla ilgilenen bir diğer takımın Fransız ekibi Monaco olduğu kaydedildi. Kulüp yöneticilerinin son günlerde futbolcu için temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.
28 yaşındaki futbolcu sezon başında Galatasaray'a 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı takımda bekleneni veremeyen Seri'nin Fulham ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Tecrübeli isim bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.