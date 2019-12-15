"Kendisiyle birçok defa görüştüm. 'Gel bu işi taksitlere bağlayalım' dedim. Ama kabul etmedi. Bizim de taleplerimiz var. Bazı futbolculara kesilen 36 milyon TL'yi bulan cezalar var. Belgesi elimizde. Nedense başkan kabul etmiyor ve ödemeye yanaşmıyor."