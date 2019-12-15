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Mustafa Cengiz'den flaş sözler: Kabul edilemez bir teklif yaptı!
Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in icra takibi başlatması gündeme bomba gibi düştü… Mevcut başkan Mustafa Cengiz, selefi ile sorunu çözmek için görüştüğünü ancak kabul etmesi asla mümkün olmayacak bir teklif ile karşılaştığını söyledi. İşte detaylar...
15 Aralık 2019 Pazar 08:12
Güncelleme: 15.12.2019 08:12
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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, kulübün bir önceki başkanı Dursun Özbek'in icra takibi başlatmasına tepki gösterdi.
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Başkan Cengiz, eski başkan Özbek'le konuyu çözüme kavuşturmak için konuştuğunu ancak kabul etmesi mümkün görünmeyen bir teklifle karşılaştığını dile getirdi.
Sabah'a açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuya ilişkin sözleri şöyle;
"Sayın başkan bana diyor ki; hisseleri sat, benim paramı öde! Ben hisse satmak için gelmedim. Galatasaray'ın hisselerini de asla satmam."
"Kendisiyle birçok defa görüştüm. 'Gel bu işi taksitlere bağlayalım' dedim. Ama kabul etmedi. Bizim de taleplerimiz var. Bazı futbolculara kesilen 36 milyon TL'yi bulan cezalar var. Belgesi elimizde. Nedense başkan kabul etmiyor ve ödemeye yanaşmıyor."