Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında son 10 dakikaya 2-0 önde giren sarı-kırmızılı ekip 5 dakikada yediği iki golle yıkıldı. İşte Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının sineması...
15 Aralık 2019 Pazar 07:47
Güncelleme: 15.12.2019 07:47
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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Türk TelekomStadyumu'ndaAnkaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
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İŞTE GALATALASARAY-ANKARAGÜCÜ MAÇININ SİNEMASI
9' Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Falcao kafayı vurdu. Kaleci Korcan topu parmaklarıyla kornere çeldi
21' Faty'nin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Lemina, ceza sahası dışından vurdu auta gitti.
30' Ömer'in pasında topu alan Babel, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Falcao'yu gördü. Falcao'nun şutu auta çıktı.