İşte Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının sineması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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İşte Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının sineması!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında son 10 dakikaya 2-0 önde giren sarı-kırmızılı ekip 5 dakikada yediği iki golle yıkıldı. İşte Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının sineması...
15 Aralık 2019 Pazar 07:47 Güncelleme: 15.12.2019 07:47
İşte Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının sineması!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

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İşte Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının sineması!

İŞTE GALATALASARAY-ANKARAGÜCÜ MAÇININ SİNEMASI

İşte Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının sineması!

9' Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Falcao kafayı vurdu. Kaleci Korcan topu parmaklarıyla kornere çeldi

İşte Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının sineması!

21' Faty'nin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Lemina, ceza sahası dışından vurdu auta gitti.

İşte Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının sineması!

30' Ömer'in pasında topu alan Babel, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Falcao'yu gördü. Falcao'nun şutu auta çıktı.

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