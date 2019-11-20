Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay'ın hazırlık maçı kapsamında Arjantin ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede bel ağrıları nedeniyle oynamamıştı. Ancak İsrail basınına göre Muslera'nın sahaya çıkmamasının farklı bir sebebi bulunuyor.

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:40 Güncelleme: 20.11.2019 21:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





