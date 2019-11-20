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Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay'ın hazırlık maçı kapsamında Arjantin ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede bel ağrıları nedeniyle oynamamıştı. Ancak İsrail basınına göre Muslera'nın sahaya çıkmamasının farklı bir sebebi bulunuyor.
20 Kasım 2019 Çarşamba 21:40
Güncelleme: 20.11.2019 21:40
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Uruguay ile Arjantin, hazırlık maçı kapsamında İsrail'in Bloomfield Stadyumu'nda karşılaştı.
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34. dakikada Uruguay Cavani'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 63. dakikasında Arjantin Agüero ile skoru eşitlerken, golden 5 dakika sonra Suarez takımını tekrar öne geçirdi.
90+2'de Lionel Messi, penaltıdan attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ise karşılaşmada forma giymedi.