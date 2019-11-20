Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...

Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay'ın hazırlık maçı kapsamında Arjantin ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede bel ağrıları nedeniyle oynamamıştı. Ancak İsrail basınına göre Muslera'nın sahaya çıkmamasının farklı bir sebebi bulunuyor.
20 Kasım 2019 Çarşamba 21:40 Güncelleme: 20.11.2019 21:40
Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...

Uruguay ile Arjantin, hazırlık maçı kapsamında İsrail'in Bloomfield Stadyumu'nda karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...

34. dakikada Uruguay Cavani'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...

İkinci yarının 63. dakikasında Arjantin Agüero ile skoru eşitlerken, golden 5 dakika sonra Suarez takımını tekrar öne geçirdi.

Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...

90+2'de Lionel Messi, penaltıdan attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ise karşılaşmada forma giymedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN