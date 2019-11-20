Usta yorumcudan flaş sözler! 'Falcao niye alındı?'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao büyük bir sükse ile transfer edilmiş ve havaalanında binlerce taraftar tarafından karşılanmıştı. Son PSG maçında aşil tendonundan sakatlanan Kolombiyalı golcü o tarihten beri takımından uzak durumda bulunuyor. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Falcao ile gündem belirleyecek yorumlar yaparken A Milli Takımımız'ın büyük başarısını değerlendirdi. İşte usta yorumcunun o açıklamaları...
20 Kasım 2019 Çarşamba 19:54
Güncelleme: 20.11.2019 19:54
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Galatasaray'da Falcao Aralık ortasına kadar yok deniyor. Bu transfer için 'fiyasko oldu' yorumları yapılıyor. Siz buna katılıyor musunuz?
Ahmet Çakar: Falcao, belki yanılıyorum ama Galatasaray için ciddi fiyasko olma yolunda hızla ilerliyor.
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Bu nasıl bir sakatlıkmış ki bir türlü iyileşemiyor. Üstelik ne ne kadar komplike bir sakatlıkmış ki İspanya dışında da tedavi edilmiyor.
Bu tür rahatsızlıkların tedavisi bellidir, egzersizler bellidir. Ama Falcao efendi tüm bunları İspanya'da yaptırmak istiyormuş
Şampiyonlar Ligi maçlarında katkısı sıfır, sezonun ilk yarısında katkısı sıfır.
O halde bu adam niye alındı? İster misiniz bir de şimdi, 'Ben ABD'nin Miami takımında oynamak istiyorum desin.