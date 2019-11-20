Usta yorumcudan flaş sözler! 'Falcao niye alındı?'

Galatasaray'da Falcao Aralık ortasına kadar yok deniyor. Bu transfer için 'fiyasko oldu' yorumları yapılıyor. Siz buna katılıyor musunuz?

Ahmet Çakar: Falcao, belki yanılıyorum ama Galatasaray için ciddi fiyasko olma yolunda hızla ilerliyor.