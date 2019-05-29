Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! 'Kadıköy'ü unutamıyorum' - Fotomaç
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Kadıköy'ü unutamıyorum"

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın 22'nci lig şampiyonluğunun ardından birbirinden özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu ve Fatih Terim'i değerlendiren Uruguaylı yıldız eldiven, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları maçın aklından çıkmadığını belirtti. İşte Muslera'nın o açıklamaları...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:56 Güncelleme: 29.05.2019 12:17
Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! Kadıköy'ü unutamıyorum

Sözlerine Fatih Terim ile başlayan Fernando Muslera şunları söyledi;

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Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! Kadıköy'ü unutamıyorum

"Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Terim'dir. İkinci bir isim aklıma gelmiyor. Galatasaray'da bence ikinci bir hoca alternatifi yok.

Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! Kadıköy'ü unutamıyorum

Fatih hocam varken, hocamızın Fatih Terim olması gerekiyor, başka bir alternatifimiz yok. Umarım uzun yıllar da devam ederiz"

Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! Kadıköy'ü unutamıyorum

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın 22'nci lig şampiyonluğunun ardından özel açıklamalarda bulundu.

Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! Kadıköy'ü unutamıyorum

22'nci lig şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ve bu başarının çok önemli bir başarı olduğunu dile getiren deneyimli kaleci şöyle konuştu;

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