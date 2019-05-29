Ozan Kabak Galatasaray'a dönüyor! İşte sözleşmesindeki madde - Fotomaç
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Ozan Kabak Galatasaray'a dönüyor! İşte sözleşmesindeki madde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray transfer çalışmalarına da başladı. Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından Ozan Kabak'ın geri dönmesini istedi. Milli yıldızın sözleşmesindeki maddeden yararlanmayı isteyen Galatasaray'ın, transfer yöntemi de ortaya çıktı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:45 Güncelleme: 29.05.2019 10:49
Ozan Kabak Galatasaray'a dönüyor! İşte sözleşmesindeki madde

Stuttgart'la küme düşen Ozan Kabak için bomba bir iddia gündeme geldi.

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Ozan Kabak Galatasaray'a dönüyor! İşte sözleşmesindeki madde

Alman takımı Stuttgart'ın Play-Out maçında Union Berlin'e averajla elenerek küme düşmesinden sonra Sarı-Kırmızılılar devre arasında Stuttgart'a sattığı eski yıldızları Ozan Kabak'ı geri almak için harekete geçti.

Ozan Kabak Galatasaray'a dönüyor! İşte sözleşmesindeki madde

Bu transferden 11 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi geniş bir takım kurmak için Ozan Kabak'ı kadroya katma kararı verdi.

Ozan Kabak Galatasaray'a dönüyor! İşte sözleşmesindeki madde

Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın bu transfer için Stuttgart'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Ozan Kabak Galatasaray'a dönüyor! İşte sözleşmesindeki madde

Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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