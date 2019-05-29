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Ozan Kabak Galatasaray'a dönüyor! İşte sözleşmesindeki madde
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray transfer çalışmalarına da başladı. Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından Ozan Kabak'ın geri dönmesini istedi. Milli yıldızın sözleşmesindeki maddeden yararlanmayı isteyen Galatasaray'ın, transfer yöntemi de ortaya çıktı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:45
Güncelleme: 29.05.2019 10:49
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Stuttgart'la küme düşen Ozan Kabak için bomba bir iddia gündeme geldi.
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Alman takımı Stuttgart'ın Play-Out maçında Union Berlin'e averajla elenerek küme düşmesinden sonra Sarı-Kırmızılılar devre arasında Stuttgart'a sattığı eski yıldızları Ozan Kabak'ı geri almak için harekete geçti.
Bu transferden 11 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi geniş bir takım kurmak için Ozan Kabak'ı kadroya katma kararı verdi.
Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın bu transfer için Stuttgart'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.