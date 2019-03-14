'Muhteşem ikili' Galatasaray'da buluşuyor: Diagne ve Trezeguet... - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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'Muhteşem ikili' Galatasaray'da buluşuyor: Diagne ve Trezeguet...

Kasımpaşa'dan Diagne'yi alan Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'nın diğer yıldızıyla da anlaştı. Bu transferin yaz aylarında gerçekleşeceği ve 'Muhteşem ikili'nin Galatasaray'da yeniden buluşacağı belirtildi. İşte transferin detayları...
14 Mart 2019 Perşembe 09:46 Güncelleme: 14.03.2019 10:51
'Muhteşem ikili' Galatasaray'da buluşuyor: Diagne ve Trezeguet...

Akşam'ın haberine göre devre arasında Kasımpaşa'dan golcü Diagne'yi transfer eden Galatasaray, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet için de pazarlıklar yapmıştı. Ancak Finansal Fair Play'in getirdiği sınırlamalar sebebiyle bu transfer yatmıştı. Fakat Çin basınında çıkan haberlere göre; iki takım, sezon sonu için söz kesti.

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'Muhteşem ikili' Galatasaray'da buluşuyor: Diagne ve Trezeguet...

Oyuncunun kendisi de Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini açık açık belirtti. Sezonun tamamlanması sonrasında Trezeguet, yeniden Diagne'yle buluşacak. Tabii bu kez İstanbul'un bir diğer ekibi Galatasaray'ın çatısı altında...

'Muhteşem ikili' Galatasaray'da buluşuyor: Diagne ve Trezeguet...

ÜCRETİNİN 4-5 KATINI KAZANACAK
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Trezeguet, "Benim için değişen bir durum yok. Daha önce başkanla konuşmuştum ve bana ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Bu sezonu bitireceğim. Sonrasında kendim için alacağım kararı zaten herkes öğrenecek" dedi.

'Muhteşem ikili' Galatasaray'da buluşuyor: Diagne ve Trezeguet...

Kasımpaşa'dan senelik 750 bin euro kazanan yıldız kanat oyuncusunun, G.Saray'da bu rakamın 4-5 katını alacağı vurgulandı. İki kulüp arasında anlaşılan bonservis bedeliyle ilgili net bir bilgi verilmedi. Bunun daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

'Muhteşem ikili' Galatasaray'da buluşuyor: Diagne ve Trezeguet...

OLMAZSA OLMAZ BİR SÖZLEŞME
24 yaşındaki futbolcunun hızı, pasları ve oyun anlayışıyla kendisi gibi Mısırlı olan Salah'la birlikte önemli bir aşama kaydettiği vurgulandı.

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